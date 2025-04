VS: polizia blocca convoglio di nomadi

Keystone-SDA

La polizia ha bloccato oggi un gruppo di nomadi che con 50 roulotte tentava di entrare in Vallese senza preavviso. L'unica area di transito nel cantone, a Martigny, è attualmente piena.

(Keystone-ATS) La polizia cantonale ha istituito un ampio dispositivo per evitare “ogni sorta di stazionamento selvaggio in Vallese”, si legge in un suo comunicato.

Intorno alle 11:30 diverse decine di roulotte con targhe francesi stavano viaggiando sull’A9 dal canton Vaud verso Saint-Maurice (VS). Da Villeneuve i nomadi hanno rifiutato l’ordine delle autorità cantonali vodesi e vallesane di utilizzare le varie uscite. È quindi stato deciso di bloccare il convoglio a Saint-Maurice. L’autostrada è stata chiusa tra Bex (VS) e Saint-Maurice in direzione di Sion e tra Martigny (VS) e Bex in direzione di Vevey (VD).

I nomadi avevano lasciato in mattinata il canton Neuchâtel, dove erano di stanza. In precedenza avevano contattato il proprietario di un campo a Gampel, nell’Alto Vallese. Il consiglio comunale si era opposto al loro stazionamento e il proprietario aveva quindi rescisso il contratto.