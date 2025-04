VS: nuovo caso di abusi sessuali in una congregazione cattolica

Keystone-SDA

Si allarga in Vallese uno scandalo legato ad abusi sessuali messi in atto da un prete della Scuola delle Missioni di Saint-Gingolph (VS). Dopo un primo caso venuto alla luce due settimane fa, altre cinque vittime hanno contattato lo speciale gruppo di sostegno.

2 minuti

(Keystone-ATS) La vicenda riguarda la scuola legata alla Congregazione dello Spirito Santo, i cui membri sono popolarmente chiamati “spiritani”. Su richiesta di Keystone-ATS, la procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud ha dichiarato che intende ascoltare tutte le vittime.

“Sono convinta che ora che altri hanno testimoniato, altri ex alunni si faranno avanti”, ha detto da parte sua Gabriella Looser Friedli, responsabile della comunicazione del Gruppo SAPEC, un’associazione indipendente che sostiene le persone abusate da sacerdoti della chiesa cattolica.

Il primo caso di abuso è stato reso pubblico lo scorso 21 marzo dalla tv regionale Canal 9. L’emittente ha pubblicato la testimonianza di un ex allievo che ha detto di aver subito abusi da parte di un sacerdote spiritano nel 1982, quando aveva 12 anni. Il quotidiano “Le Nouvelliste”, nella sua edizione di sabato, ha riferito di altre cinque vittime che hanno contattato il Gruppo SAPEC.

Secondo la Congregazione dello Spirito Santo, il sacerdote in questione è nel frattempo deceduto. In una lettera pubblicata sul loro sito web, i religiosi riconoscono “la gravità degli atti commessi da questi confratelli e la sofferenza che le vittime e le loro famiglie hanno dovuto sopportare”.

Nell’e-mail inviata agli ex studenti, gli “spiritani” affermano inoltre che “in Svizzera sono state presentate denunce penali per abusi sessuali contro membri della nostra Congregazione in ambiti di attività diversi da quello della Scuola delle Missioni”.

Aperta nel 1936, la Scuola delle Missioni di Saint-Gingolph ha chiuso i battenti nel 1982. Benché situata sul suolo svizzero, l’istituto dipendeva dalla diocesi di Annecy (Francia). La Congregazione dello Spirito Santo, fondata nel 1703, è un istituto religioso maschile di diritto pontificio. Secondo le sue stesse informazioni, conta circa 2600 membri attivi in 57 Paesi del mondo.