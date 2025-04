VS: muore sciescursionista su Punta Dufour

Keystone-SDA

Uno sciescursionista francese è morto lunedì sulla Punta Dufour a Zermatt (VS). Il 53enne è caduto provocandosi ferite letali.

1 minuto

(Keystone-ATS) Attorno alle 6 due sciescursionisti hanno lasciato la capanna del Monte Rosa per scalare la Punta Dufour, scrive la polizia cantonale in un comunicato odierno. Circa 80 metri prima della cima, a una quota di circa 4600 metri, uno dei due è precipitato nel vuoto per motivi ancora da chiarire.

I soccorritori intervenuti sul posto hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. La procura ha aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.