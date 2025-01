VS: iniziano lavori A9 Pfyn-Finges, disagi per automobilisti

Keystone-SDA

Sono iniziati i lavori dell'ultimo tratto non ancora cantierizzato dell'autostrada A9 in Vallese. Ciò comporterà disagi per chi da Briga circolerà in direzione di Sierre-Sion, e viceversa.

(Keystone-ATS) Benché l’attività iniziata a metà gennaio concerne solo il taglio di 12 ettari del bosco di Pfyn-Finges, l’ingegnere responsabile del settore Marc-Antoine Robyr non ha esitato ha parlare di “vero e proprio inizio dei lavori”. Grazie al disboscamento, la strada cantonale attuale sarà spostata per permettere la costruzione dell’autostrada, ha precisato a Keystone-ATS.

Da notare che dal 10 al 14 febbraio e dal 17 al 21 febbraio la strada diretta Leuk-Sierre sarà chiusa al traffico. Gli automobilisti dovranno utilizzare l’itinerario alternativo sulla sponda destra del Rodano, via Salgesch. Tale deviazione diventerà definitiva a fine 2026.

Da segnalare, infine, che due tratte dell’autostrada A9 saranno aperte quest’anno in Vallese: il 24 giugno la circonvallazione ovest-est di Visp (quella in in direzione est-ovest era stata inaugurata due anni fa) e la tratta Visp – Raron. Quando nel 2027 sarà agibile anche il tunnel Riedberg a Gampel, l’unico troncone ancora in cantiere sarà quello che attraversa il bosco di Pfyn-Finges. La sua apertura avverrà tra una decina d’anni al più presto.