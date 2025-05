VS: importante frana nella Lötschental

Keystone-SDA

Importante frana in Vallese: il crollo di grandi quantità di roccia e di una parte del ghiacciaio Birchgletscher ha innescato una significativa colata detritica nella Lötschental, valle che confina con l'Oberland bernese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive oggi il quotidiano Walliser Bote, che cita le dichiarazioni di residenti locali, poi confermate alla testata dal geologo cantonale Raphaël Mayoraz. Il materiale ha raggiunto quasi il fondovalle. Vista la situazione le autorità del comune interessato, quello di Blatten, hanno proceduto a sbarrare alcuni sentieri.

La causa esatta dei movimenti franosi non è ancora nota. “Al momento è troppo presto per tracciare un collegamento con un possibile degradamento del permafrost”, afferma Mayoraz in dichiarazioni citate dal foglio vallesano. La zona problematica è già stata analizzata con i responsabili cantonali della protezione contro i pericoli naturali: il sistema di monitoraggio è stato potenziato.