VS: il Centro in testa alle elezioni per il Consiglio di Stato

Keystone-SDA I due candidati del Centro Franziska Biner e Christophe Darbellay sono in testa nelle elezioni odierne per il Consiglio di Stato vallesano dopo lo spoglio definitivo in poco più del 40% dei comuni. 1 minuto (Keystone-ATS) Al termine del conteggio in 56 comuni su 122, Franziska Biner (12’997 voti) precede il collega di partito già in governo Christophe Darbellay (10’146). Seguono i consiglieri di Stato uscenti Franz Ruppen (UDC, 9’627) e Mathias Reynard (PS, 7’054). Il candidato del PLR Stéphane Ganzer è quinto con 5’206 preferenze, quello dei Verdi Emmanuel Revaz ultimo con 2’967. Il tasso di partecipazione al momento si attesta al 53%. I tre membri del governo uscenti dovrebbero essere facilmente riconfermati. Si tratta quindi soprattutto di vedere chi prenderà il posto di Roberto Schmidt (Centro) e Frédéric Favre (PLR), che non si sono ricandidati.