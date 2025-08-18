VS: identificati tre alpinisti deceduti nelle ultime due settimane

Keystone-SDA

Tre alpinisti morti nel corso delle ultime settimane in Vallese sono stati identificati. Si tratta di uomini di nazionalità tedesca, austriaca e francese, deceduti in incidenti distinti tra il 4 e l'11 agosto, fa sapere la polizia cantonale.

(Keystone-ATS) La vittima originaria della Germania ha perso la vita sul Cervino il 4 agosto. Stando alle autorità vallesane il 72enne è precipitato dalla montagna mentre si trovava in solitaria ad una quota di 4’150 metri.

Cinque giorni dopo, alle 9 del mattino del 9 agosto, a perdere la vita è stato un austriaco di 49 anni. Teatro della caduta fatale: il versante est del Lagginhorn, vetta che sovrasta il comune di Saas-Grund.

Infine, l’11 agosto, un uomo di 28 anni, proveniente dalla Francia, è deceduto dopo essere precipitato dalla Testa del Leone, nei pressi di Zermatt. Il cadavere era stato ritrovato ad una quota di 3’300 metri.

La polizia cantonale vallesana ha precisato che sono in corso le indagini per fare luce sulle circostanze esatte dei tre incidenti.