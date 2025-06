VS: elicottero precipitato sull’Oberaletsch, 1 morto e 1 ferito

Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella regione del Fusshörnern, sul ghiacciaio dell'Oberaletsch, situato nel comune di Naters (VS). Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.00. L’elicottero AS350 B3 Écureuil stava svolgendo lavori agricoli nella regione. Tre persone erano a bordo, ha indicato questa sera la polizia cantonale vallesana in un comunicato.

Per motivi ancora imprecisati, l’elicottero si è schiantato al suolo e si è fermato su un fianco. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, tra cui l’Organisation cantonale de secours valaisanne (OCVS) con quattro elicotteri e uno specialista di soccorso, nonché la polizia cantonale e i vigili del fuoco di Naters.

Uno dei passeggeri, uno svizzero di 51 anni, è stato trovato morto. Un’altra persona è rimasta leggermente ferita, mentre una terza è rimasta illesa.

In una nota separata, Air-Glaciers, proprietaria dell’apparecchio, precisa che il pilota e l’assistente di volo sono sopravvissuti all’incidente, mentre il passeggero che li accompagnava no. La compagnia si dice profondamente scioccata da questo tragico evento. “I nostri pensieri più sinceri sono rivolti alla famiglia e ai cari delle persone decedute”, ha aggiunto.

Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. L’inchiesta penale è condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in collaborazione con la polizia cantonale vallesana.