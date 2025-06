VS: donna morta e marito ferito, circostante non chiare

Una donna di 50 anni è morta e il marito, coetaneo, è rimasto gravemente ferito a Martigny (VS) nella notte fra venerdì e sabato in una vicenda i cui contorni al momento non sono chiari.

(Keystone-ATS) Stando a quanto indica oggi la polizia cantonale vallesana poco dopo la mezzanotte le forze dell’ordine sono state avvertite da una terza persona che temeva che un parente fosse in pericolo. Diverse pattuglie si sono recate al domicilio di questa non meglio precisata persona: nell’abitazione hanno trovato la donna ormai senza vita e l’uomo con gravi lesioni. Entrambi sono di nazionalità svizzera.

La procura ha aperto un’indagine per determinare le circostanze esatte della tragedia, fanno sapere le autorità. “Si ricorda la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva”, si legge ancora nel comunicato. La polizia fa anche sapere che non verranno rilasciate ulteriori informazioni fino a quando l’indagine non avrà stabilito con esattezza cosa è successo.