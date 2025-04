VS: domato incendio all’inceneritore di Monthey

Keystone-SDA

Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio all'interno dell'impianto di incenerimento dei rifiuti della Satom a Monthey (VS). Giunti in forze sul posto, i pompieri sono rapidamente riusciti a domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

1 minuto

(Keystone-ATS) Al momento non ci sono informazioni sulle cause del rogo e sull’entità dei danni. Una densa colonna di fumo nero era visibile da grande distanza. La popolazione è stata invitata a stare lontana dal luogo del sinistro, ma in nessun momento si è trovata in pericolo, hanno precisato le forze dell’ordine a Keystone-ATS.

Un episodio simile si era già verificato nello stesso sito nel novembre del 2022, a causa di un guasto tecnico. In quell’occasione, l’incendio aveva distrutto una turbina utilizzata per la produzione di elettricità e danneggiato il circuito termico.