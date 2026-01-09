VS: Cantone non aveva rapporti sul bar Le Constellation

In assenza di rapporti da parte del Comune, il Canton Vallese "parte dal principio" che i controlli antincendio siano stati effettuati, ha spiegato il capo dell'Ufficio vallesano della difesa contro gli incendi Philipp Hildbrand.

(Keystone-ATS) Il responsabile ha confermato che non è stato ricevuto alcun rapporto sul bar “Le Constellation” di Crans-Montana (VS).

A parte le procedure per la costruzione della veranda, “non abbiamo ricevuto alcun altro rapporto d’ispezione sul locale”, ha detto in interviste a Walliser Bote e SRF. Sono i Comuni a essere responsabili dei controlli sul loro territorio, ha ricordato.

Hildbrand ha riconosciuto che l’Ufficio della difesa contro gli incendi dovrebbe ricevere “un gran numero di rapporti ogni anno”, ma che in realtà questi sono “molto poco numerosi”. Bisogna concludere che i Comuni non adempiono ai loro obblighi? “È una domanda che bisognerà porsi. Sembra che non tutti i Comuni siano in grado di rispettare le esigenze legali”, ha ammesso.

Come noto, nel caso del bar “Le Constellation”, le autorità comunali avevano svolto l’ultimo controllo nel 2019, con la legislazione vallesana che impone verifiche annuali.

Hildbrand ha sottolineato che in altri cantoni i controlli vengono effettuati ogni cinque o dieci anni. Era tra l’altro prevista un’uniformazione in Svizzera, che avrebbe portato a un ritmo decennale delle verifiche dal 2027.

Vietare oggetti pirotecnici al chiuso

Con il dramma di Crans-Montana, le consultazioni sulle nuove prescrizioni nazionali in materia antincendio sono state sospese. “A livello cantonale, stiamo già discutendo di misure immediate”, ha detto Hildbrand.

A breve termine, “si può ad esempio pensare di vietare oggetti pirotecnici al chiuso”, come annunciato ieri dal Canton Vaud per bar, discoteche e ristoranti. Bisognerà poi valutare la possibilità di “reclutare temporaneamente personale supplementare per meglio sostenere i Comuni”.