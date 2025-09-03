La televisione svizzera per l’Italia

VS: Blatten, pericoli naturali maggiore fattore incertezza futuro

Il Consiglio di Stato del Vallese e le autorità comunali hanno presentato questa sera un piano d'azione, contenente una serie di misure, per il villaggio di Blatten (VS), distrutto da una frana il 28 maggio scorso.

(Keystone-ATS) Il principale fattore di incertezza per l’attuazione è l’evoluzione dei pericoli naturali.

“Vogliamo ricostruire, ma lo vogliamo fare in un luogo sicuro”, ha detto davanti ai media il consigliere di Stato democentrista Franz Ruppen.

La tabella di marcia, adottata dal governo cantonale, comprende 69 misure che riguardano tra l’altro la ricostruzione, i pericoli naturali, il sostegno a privati e aziende, l’economia, la mobilità, la pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente.

Il piano d’azione è stato elaborato in collaborazione con il Comune di Blatten e presentato alla popolazione nel corso di un evento informativo.

Numerosi contenuti saranno formalizzati nell’ambito di un decreto relativo alla ricostruzione di Blatten, ha dichiarato il Consiglio di Stato nel corso della conferenza stampa, precisando che il documento dovrebbe essere sottoposto al Gran Consiglio alla fine dell’anno.

