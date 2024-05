VS: bimba trovata priva di sensi è morta

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La bambina di sei anni trovata priva di sensi ieri, dopo essere scomparsa per diverse ore a Ravoire, in Vallese, è morta nella tarda mattinata di oggi all’ospedale universitario di Losanna (CHUV), dove era stata ricoverata in condizioni critiche con un elicottero.

Per determinare le circostanze esatte della vicenda è stata avviata un’inchiesta da parte della procura e della polizia cantonali, ha indicato quest’ultima in una nota.

La segnalazione della scomparsa è giunta alle forze dell’ordine poco prima delle 18.00 di ieri: la fanciulla stava partecipando a una festa di famiglia in una struttura ricreativa in affitto situata in un bosco a Ravoire, località a 1100 metri d’altitudine nel comune di Martigny-Combe. Non era stata più vista dalle 17.00.

La polizia ha quindi avviato una vasta operazione di ricerca in collaborazione con numerosi partner di soccorso. La bambina, ritrovata priva di sensi nella vicina foresta poco prima delle 21.30, è stata immediatamente sottoposta a cure mediche sul posto e poi trasportata in elicottero al CHUV.

Per le ricerche, effettuate anche dal cielo, sono stati mobilitati circa 30 agenti di polizia, 20 specialisti dei servizi di soccorso, una ventina di vigili del fuoco nonché 200 volontari della regione.