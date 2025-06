VS: aperto parco tematico Barryland, più spazio per i San Bernardo

Il Barryland a Martigny (VS) ha riaperto le porte oggi al termine di due anni di lavori per ampliarlo, con la realizzazione in particolare del primo parco tematico al mondo dedicato ai cani San Bernardo.

(Keystone-ATS) “I lavori si sono svolti secondo i tempi previsti e avevamo dato appuntamento al pubblico alla fine di giugno… ebbene, eccoci qui”, ha detto oggi Jean-Maurice Tornay, presidente della Fondazione Barry.

Concretamente, la Fondazione ha sostituito il suo vecchio museo storico con uno spazio maggiore, più moderno e più interattivo. Il risultato sarà un’offerta turistica con un museo, 14 nuovi posti di lavoro e un ristorante ampliato.

La direzione del Barryland spera così di raddoppiare il numero di visitatori, che si aggira in media tra le 70’000 e le 80’000 persone all’anno (con un picco di 83’000 nel 2023).

A forma di zampa di cane

Il finanziamento del parco è costato complessivamente 25,5 milioni di franchi. Progettato a forma di zampa di cane, lo spazio si estende su 2400 metri quadrati e fa parte di un parco alberato di 22’000 metri quadrati che offre ai San Bernardo un ambiente ideale per il loro benessere, sottolinea la Fondazione Barry.

Tre ore di visita

L’architettura del sito è caratterizzata da muri di cemento curvi eretti su due piani e da un tetto coperto di vegetazione completamente autoportante. “Più di 90 aziende hanno partecipato ai lavori, il 70% delle quali provenienti dalla regione”, spiega la direttrice di Barryland, Mélanie Glassey-Roth.

Attraverso cinque universi tematici i visitatori potranno immergersi nella storia e nei miti che circondano i San Bernardo, scoprendo le loro caratteristiche uniche. I visitatori potranno anche osservare questi cani nel loro ambiente naturale e assistere alle cure che ricevono quotidianamente. “Ogni visita offre un’esperienza coinvolgente di oltre tre ore”, spiega Glassey-Roth.