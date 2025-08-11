VS: alpinista perde la vita sul Bietschhorn
Un alpinista 56enne di nazionalità svizzera ha perso la vita sabato mentre scalava il Bietschhorn, cima situata nella Lötschental, in Alto Vallese.
(Keystone-ATS) Per motivi da chiarire l’uomo, che era assieme ad un compagno, è precipitato nel vuoto mentre percorreva la cresta occidentale della montagna, precisa la polizia cantonale in una nota odierna.
I soccorritori giunti sul posto con un elicottero di Air Zermatt non hanno potuto che constatare il suo decesso.