VS: accelerazione ghiacciaio del Birch dovuta a clima, esperto

Keystone-SDA

L'accelerazione del movimento del ghiacciaio Birch è legata al riscaldamento climatico, secondo un esperto. Una parte del ghiacciaio è crollata mercoledì, provocando una gigantesca colata di ghiaccio, fango e detriti che ha seppellito il villaggio di Blatten (VS).

(Keystone-ATS) “La parete di 500 metri sopra il ghiacciaio si trova nel permafrost”, che si sta deteriorando a causa del riscaldamento globale, ha spiegato Christophe Lambiel, professore all’Università di Losanna e specialista del permafrost e dell’evoluzione dei paesaggi alpini, in un’intervista pubblicata oggi da Le Nouvelliste e ArcInfo.

Quando il permafrost si deteriora, “la roccia diventa instabile, i blocchi cadono e appesantiscono il ghiacciaio, che accelera lungo un pendio ripido”, ha aggiunto. “Più pesante è il ghiacciaio e più ripido è il pendio, più velocemente può avanzare”.

Le pendici settentrionali delle montagne al di sopra dei 3’000 metri sono ghiacciate, ha osservato ancora Lambiel. “Il permafrost si è riscaldato notevolmente da una decina di anni, in particolare dal 2022”.

“Una sequenza senza precedenti”

L’esperto ha affermato di non aver mai visto una frana simile nelle Alpi. Tre milioni di metri cubi di roccia sono scesi sul villaggio di Blatten contemporaneamente a una parte del ghiacciaio.

“Una frana in montagna si evolve in successive cadute di massi, che sovraccaricano un ghiacciaio in movimento”, ha sottolinea Lambiel. “Questo ghiacciaio, che si stava già muovendo velocemente, ha accelerato ancora di più e alla fine è crollato. È una sequenza mai vista prima”, ha aggiunto, definendola un crollo glaciale.

A suo avviso, la vulnerabilità di quest’area è dovuta a una combinazione di instabilità dei ghiacciai e delle montagne. “C’è chiaramente una componente geologica”, ha ancora osservato. Poiché il movimento di questa montagna è antico, “si tratta di uno scivolamento profondo, che ha subito una forte accelerazione negli ultimi giorni”.