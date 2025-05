VS: a Blatten si teme il cedimento del ghiacciaio

Keystone-SDA

La situazione resta tesa a Blatten, il villaggio della Lötschental (VS) minacciato da giorni da una frana. Sulla montagna e sul ghiacciaio si verificano regolarmente piccole cadute di massi, ha affermato oggi Josianne Jaggi, dello stato di condotta regionale.

(Keystone-ATS) Il problema principale continua ad essere il rischio di distacco della parte anteriore del ghiacciaio del Birch (Birchgletscher), sul quale pesano qualcosa come nove milioni di tonnellate di detriti, ha precisato a Keystone-ATS.

La massa di ghiaccio continua a muoversi, avanzando di 2,5-3,5 metri al giorno. Il pericolo maggiore è che possa staccarsi tutta in una volta. L’incertezza permane, ma al momento gli esperti non sono in grado di calcolare la quantità di materiale che potrebbe scivolare a valle.

Sul Kleines Nesthorn la situazione è rimasta relativamente invariata rispetto agli ultimi giorni, ha aggiunto Jaggi. Ci sono ancora piccole cadute di massi sulla montagna. Il volume di roccia staccatasi ammonta ormai a 3,5 milioni di metri cubi. Per gli esperti, lo scenario migliore sarebbe quello di una frana composta da numerose piccole cadute piuttosto che un unico grande evento.

Il villaggio di Blatten è stato evacuato una settimana fa. Quasi 300 persone hanno dovuto lasciare le loro case.