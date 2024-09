VS: 42 mesi di reclusione per commerciante falsi vini DOC

1 minuto

(Keystone-ATS) Il commerciante vallesano accusato di aver acquistato e poi rivenduto – tra il 2009 e il 2016 – centinaia di migliaia di litri di vino straniero e sciaffusano spacciandoli con la denominazione DOC è stato riconosciuto oggi colpevole dal tribunale di Sion.

L’uomo è stato condannato a 42 mesi di reclusione per truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e istigazione a falsità in documenti. Si tratta della sentenza più pesante emessa in un caso legato alla sfera enologa in Vallese.

Durante l’udienza, il Ministero pubblico e gli accusatori avevano domandato 5 anni di detenzione, mentre la difesa aveva chiesto la sospensione condizionale della pena.