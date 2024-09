Von der Leyen vede i leader della maggioranza al Pe sulle nomine

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Incontro in tarda serata tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e i leader dei gruppi della maggioranza al Parlamento europeo.

Von der Leyen, prima di ultimare la lista dei commissari designati, ha organizzato, a quanto si apprende da fonti parlamentari, una serie di riunioni per fare il punto con il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, la capogruppo dei socialisti, Iratxe Garcia Perez, e la capogruppo di Renew, Valerie Hayer. Gli incontri, spiegano le stesse fonti, non sono ancora terminati.

Al di là del puzzle delle deleghe da ultimare, per von der Leyen resta aperto il nodo della Slovenia, il cui Parlamento non ha dato ancora via libera ufficiale alla candidata Marta Kos. Uno degli escamotage che potrebbe aggirare l’ostacolo sloveno, spiegano alcuni fonti della maggioranza al Pe, potrebbe essere che von der Leyen presenterà domani mattina la lista della nuova Commissione alla conferenza dei presidenti dei gruppi, ma non la comunicherà alla stampa.