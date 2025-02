Von der Leyen arrivata a Kiev, ‘l’Ucraina è Europa’

Keystone-SDA

I leader dell'Ue sono arrivati stamattina a Kiev per esprimere il loro sostegno all'Ucraina, nel terzo anniversario dell'invasione russa.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo a Kiev oggi perché l’Ucraina è Europa. In questa lotta per la sopravvivenza non è solo il destino dell’Ucraina ad essere in gioco, ma quello dell’Europa”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un messaggio sui social media accompagnato da un video del suo arrivo in treno a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

L’Ue “deve accelerare l’invio di munizioni e armi” all’Ucraina e “questo sarà il cuore del nostro lavoro nelle prossime settimane”, ha detto la tedesca durante il viaggio, parlando con l’European Newsroom.

“Aumenteremo le sanzioni punitive contro la Russia, anche se dimostrerà una reale volontà a trovare un accordo per una pace duratura”, ha sottolineato Von der Leyen, aggiungendo anche che l’Ue “ha preparato un pacchetto per la sicurezza energetica”.