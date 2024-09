Von der Leyen, ‘Ue darà prestito da 35 miliardi a Kiev’

(Keystone-ATS) “Gli implacabili attacchi russi rendono necessario il continuo sostegno dell’Ue all’Ucraina. La Commissione Ue fornirà all’Ucraina un prestito fino a 35 miliardi di euro come parte dell’impegno del G7”. Lo scrive su X la presidente Ursula von der Leyen.

“Si tratta – precisa la politica europea – di un altro importante contributo dell’Ue alla ripresa dell’Ucraina”.

“Noi facciamo la nostra parte e sono certa che altri faranno la loro”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a proposito del prestito da 35 miliardi annunciato oggi, in parte più alto del previsto per coprire la parte in origine dovuta agli Usa. “La cosa importante era fare in fretta, in modo da dare spazio di bilancio all’Ucraina. Ed è solo giusto che i prestiti siano garantiti dagli asset immobilizzati russi”.

Gli Stati Uniti hanno condizionato la loro partecipazione alle rassicurazioni sul fatto che i beni saranno congelati più a lungo (al momento le sanzioni Ue vengono prorogate ogni sei mesi). Budapest però si è opposta. Gli Usa potranno arrivare in un secondo momento, riducendo la quota europea (10 miliardi sono coperti da Canada, UK e Giappone).