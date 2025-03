Von der Leyen, ‘tempi turbolenti ma ora l’Ue corre’

Keystone-SDA

"A tre mesi dall'inizio del mandato, la Commissione ha mantenuto la rotta e ha raggiunto i suoi obiettivi per l'Europa. Prosperità, sicurezza e democrazia. Nonostante i tempi turbolenti, abbiamo iniziato a correre".

(Keystone-ATS) Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa per i 100 giorni d’insediamento.

“Il nostro potenziale economico e innovativo è una risorsa per la nostra sicurezza. Il piano ReArm Europe darà impulso alla nostra difesa e al nostro mercato unico. Questo mese lanceremo un nuovo pacchetto di semplificazioni, anche per la nostra industria della difesa. E sveleremo l’Unione per il risparmio e gli investimenti”, ha aggiunto.

“Misure straordinarie sono necessarie, per gestire il futuro serve una mentalità preparata, ecco perché per la prima volta ci sarà un collegio dei commissari dedicato alla sicurezza, interna ed esterna, perché solo se abbiamo una chiara comprensione delle minacce, anche ibride, possiamo contribuire alla sicurezza”, ha detto la presidente della Commissione Europea.

“Nulla è escluso, fuori dal tavolo, per quanto riguarda la difesa”, ha detto von der Leyen a una domanda se la Commissione sia disponibile ad esplorare l’ipotesi di sussidi invece di prestiti. “Ora però la priorità è concretizzare le proposte del piano ReArm, che già è abbastanza, possiamo esplorare idee degli Stati membri in seguito”.

“Gli Usa sono nostri alleati anche se ci sono delle differenze fra di noi”, ha detto von der Leyen. “Dobbiamo prenderci sulle spalle le nostre responsabilità sulla difesa, essere alleati non significa che c’è squilibrio nel peso della sicurezza”, ha aggiunto.