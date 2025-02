Von der Leyen, “è iniziata una nuova era nella difesa europea”

Keystone-SDA

"Questo nuovo ciclo politico marca una nuova era nella politica della difesa europea. Noi dobbiamo spendere di più, meglio e insieme.". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con Donald Tusk da Danzica.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Sono necessarie tecnologie e coordinatori oggi più che mai, noi abbiamo bisogno di risorse pubbliche e private, di semplificare le norme e di innovazione”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea.

Von der Leyen ha confermato che il Libro Bianco della Difesa sarà presentata “entro la metà di marzo”.

Secondo la presidente della Commissione, l’Ue “vuole mantenere le nostre relazioni con gli Usa forti. Noi ci siamo impegnati, stiamo proponendo un’agenda pragmatica, e allo stesso tempo siamo certi che tuteleremo i nostri interessi”.

Dal canto suo, Tusk ha dichiarato che “in Europa non può essere presa alcuna decisione che possa causare un altro aumento dei prezzi dell’energia”. In occasione della visita del Collegio dei Commissari europei organizzata dalla presidenza di turno polacca del Consiglio Ue, il premier ha quindi sottolineato la necessità di “prendere decisioni che si traducano in prezzi più bassi dell’energia”.

Tusk ha aggiunto che “la Polonia non attuerà il Patto sulla migrazione in modo tale da determinare quote aggiuntive di migranti nel Paese. Siamo pronti a collaborare con chiunque per proteggere l’Europa dall’immigrazione illegale e irregolare. La Polonia, d’altra parte, non si assumerà ulteriori oneri”.

“La Polonia, che ospita quasi due milioni di rifugiati dall’Ucraina, è un Paese in una situazione speciale”, ha spiegato il premier dicendosi “lieto” del fatto che la presidente della Commissione europea abbia compreso tali argomentazioni nel corso del loro colloquio oggi a Danzica.