Volumi di negoziazione in forte aumento alla borsa di Zurigo

Keystone-SDA

I volumi di negoziazione alla borsa svizzera sono aumentati significativamente in gennaio: il giro d'affari degli scambi ha raggiunto 95,9 miliardi di franchi, con una progressione del 23% rispetto allo stesso mese del 2024.

(Keystone-ATS) Il numero di transazioni è salito del 7% raggiungendo 4,4 milioni.

La crescita maggiore è stata registrata per i fondi ETF, che hanno visto i volumi più che raddoppiare, ma incrementi sono stati osservati anche per azioni (+18%), obbligazioni (+6%) e derivati (+41%), ha indicato oggi il gruppo finanziario SIX, che gestisce il mercato elvetico.

L’indice azionario SMI ha avuto un buon inizio nel 2025: a fine gennaio aveva guadagnato l’8,6% rispetto alla fine dell’anno scorso.