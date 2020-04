Artista e graphic designer, Stefania Pinsone sta tentando, con successo, di far riconoscere il proprio lavoro nel mercato globale dell'arte. Incontriamola nella prima di una serie di interviste che ci faranno conoscere alcuni dei volti della nuova immigrazione italiana in Svizzera.



Roma, Londra, Seon. No, il piccolo comune del cantone Argovia non stona accanto alle due capitali. Perlomeno se l'argomento di discussione è il lavoro di Stefania Pinsone. È proprio a Seon che la incontriamo, nella galleria d'arte R4L che quest'inverno ha organizzato una mostra sulle sue opere, vicino a dove l'artista attualmente risiede con il marito.

Volti della nuova immigrazione italiana

In questa serie di ritratti conosceremo delle persone che negli ultimi anni per necessità, interesse, (o anche per puro caso) dall'Italia sono immigrate in Svizzera.

Si tratta di una diaspora molto diversa da quella arrivata nella Confederazione negli anni '60 e '70. Allora l'immigrazione italiana era formata soprattutto da persone con un basso livello di formazione che lavoravano in fabbriche, cantieri e ristoranti. Oggi, molti di coloro che varcano il confine per stabilirsi nella Confederazione hanno già un diploma in tasca e non sono pochi coloro che emigrano per motivi di studio.

Sono la nuova immigrazione italiana, quella di cui molto si parla per il modo in cui sono spesso definite tante delle persone che ne fanno parte: "cervelli in fuga". Se è vero per alcuni, altri non si riconoscono affatto in questa definizione. Ogni storia, insomma, è unica.

