Volo Swiss torna a Zurigo per un problema al motore

Keystone-SDA

Un Airbus A330 della Swiss a destinazione di Delhi è dovuto tornare a Zurigo, aeroporto di partenza, a causa di un'allerta del sistema di sorveglianza del carburante di un motore. Lo ha comunicato ieri sera la compagnia aerea.

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(Keystone-ATS) Il velivolo era decollato da Zurigo alle 12:59 con 151 passeggeri a bordo e ha fatto inversione sopra il Mar Nero, dopo circa due ore di volo. L’atterraggio in Svizzera è avvenuto senza difficoltà alle 17:36.

La portavoce di Swiss Nicole Meier ha confermato le informazioni, in precedenza pubblicate dal Blick, precisando che il sistema di monitoraggio aveva segnalato la possibile presenza di particelle solide nel carburante del motore 1.

La causa esatta dell’allerta non è ancora stata chiarita e non è noto se vi fosse effettivamente un problema o se si sia trattato di un falso allarme, ha detto ancora la portavoce.

I 151 passeggeri del volo Zurigo-Delhi sono stati imbarcati sul successivo collegamento disponibile. Anche il volo di ritorno, che sarebbe dovuto partire dall’India con 218 passeggeri, è stato annullato.