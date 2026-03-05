Volo speciale Swiss da Oman atterrato a Zurigo

Keystone-SDA

Un volo speciale della compagnia aerea Swiss partito questa mattina dall'Oman è atterrato alle 14.40 all'aeroporto di Zurigo, indica quest'ultimo sul suo sito web.

2 minuti

(Keystone-ATS) A bordo dell’aereo, numero di volo LX7043 e al completo, c’erano viaggiatori svizzeri che tornavano dalla regione di crisi.

Con questo volo, Swiss intende contribuire ad aiutare le persone colpite da questa difficile situazione, ha scritto la compagnia aerea in un comunicato.

Il volo speciale era partito questa mattina da Mascate, nell’Oman, alla volta di Zurigo. Secondo Swiss, a bordo c’erano 211 passeggeri: 205 adulti e sei neonati. Si trattava di persone che avevano già acquistato un biglietto Swiss e non avevano potuto intraprendere il viaggio a causa della situazione attuale tesa in Medio Oriente, nonché di cittadini svizzeri che si erano registrati presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) con luogo di soggiorno Oman.

In meno di 48 ore, circa 40 collaboratori hanno reso possibile questo volo, ha comunicato la Swiss. A bordo c’era anche un meccanico. Inoltre, nella stiva era stato caricato un container con parti di ricambio importanti, come misura precauzionale, per poter agire in modo indipendente in caso di eventuali interventi tecnici a Mascate. “L’equipaggio era quindi preparato a tutto ciò che una missione di questo tipo può comportare”, ha scritto la Swiss.

Migliaia di cittadini svizzeri sono bloccati in vari Stati del Golfo dopo l’offensiva statunitense-israeliana contro l’Iran. Circa 5200 persone si sono registrate nell’app Travel Admin del DFAE.