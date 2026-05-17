Volo Qantas deviato dopo che un uomo ha morso personale

Keystone-SDA

La compagnia aerea australiana Qantas è stata costretta a deviare un volo diretto negli Stati Uniti a causa di un passeggero indisciplinato. I media locali hanno riportato che l'uomo ha morso un'assistente di volo.

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(Keystone-ATS) Il volo, partito da Melbourne e diretto a Dallas venerdì, è stato costretto a fare scalo a Papeete, capitale della Polinesia francese, a causa del comportamento del passeggero.

L’uomo è stato bloccato dagli altri passeggeri e i media locali, tra cui l’emittente nazionale ABC, hanno riferito che ha morso un membro del personale Qantas.

All’arrivo, l’uomo è stato bloccato dalle autorità locali e gli è stato imposto il divieto di volare su tutti gli aerei Qantas. “La sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la nostra priorità assoluta e non tolleriamo in alcun modo comportamenti indisciplinati o minacciosi sui nostri voli”, ha dichiarato un portavoce della Qantas.