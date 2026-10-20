Volkswagen richiama oltre 70’000 auto elettriche in tutto il mondo

Keystone-SDA

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A causa di batterie difettose, la casa automobilistica tedesca Volkswagen richiama quasi 72'700 auto elettriche in tutto il mondo. In Germania, i tre richiami complessivi riguardano circa 10'000 veicoli.

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(Keystone-ATS) È quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio federale tedesco per la motorizzazione (KBA), secondo il quale, ad essere interessati sono principalmente i modelli VW ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, oltre alla Cupra Born.

Già dalla scorsa settimana era noto che Volkswagen stesse preparando un richiamo a causa di batterie difettose. Secondo quanto dichiarato dal gruppo, i controlli interni di qualità avevano evidenziato che alcune celle delle batterie ad alta tensione di determinati veicoli non soddisfacevano i requisiti di qualità.

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