Volkswagen, riprendono trattative dopo maratona di 13 ore

Keystone-SDA

Dopo 13 ore di trattative, interrotte nella notte, riprende oggi a Hannover il negoziato sulla vertenza Volkswagen.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’obiettivo del sindacato Ig Metall è arrivare a una soluzione entro Natale, garantendo il mantenimento di fabbriche e posti di lavoro e dare finalmente un orizzonte di sicurezza ai dipendenti del colosso di Wolfsburg. Fino a ieri però le parti erano però ancora lontane da un accordo.

Nei mesi scorsi, il management del gruppo ha annunciato l’intenzione di chiudere tre impianti nella Repubblica federale, e di tagliare il 10% alle buste paga, per far fronte alla crisi del settore. Sull’altro fronte il consiglio di fabbrica, guidato da Daniela Cavallo, e Ig Metall hanno minacciato l’escalation nelle proteste, se i vertici non ammorbidiranno radicalmente le misure.