La televisione svizzera per l’Italia

Vivian Wilson, la figlia di Musk, debutta alla Fashion Week NY

Keystone-SDA

Vivian Jenna Wilson, la figlia sconfessata di Elon Musk per aver fatto cambio di sesso, ha debuttato come modella alla Fashion Week di New York che ha appena passato il testimone alla settimana della moda di Londra.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Capelli biondo-fragola lunghi fino alla vita, Vivian ha sfilato su quattro passerelle dopo aver conquistato una copertina del settimanale New York che le ha dato il benvenuto nel mondo dei vip.

La figlia di Musk ha partecipato allo show di Prabal Gurung nella chiesa di St. Bartholomew su Park Avenue in un maxiabito ecru e lo sguardo da modella fisso nel vuoto. Ha poi calcato le passerelle di Dauphinette e Olivia Cheng (top da bikini e gonna asimmetrica bianca coperta di scarafaggi verdi).

Poi, per il designer di accessori Alexis Bittar, ha preso parte a un finto concorso di Miss America (ovvio riferimento a Donald Trump che ne fu il patron tra 1996 e 2015) in cui tutte le concorrenti erano donne trans in rappresentanza di stati repubblicani.

Vivian, nel ruolo di Miss North Carolina, ha storto gli occhi quando è stato annunciato che aveva vinto Miss Louisiana interpretata per l’occasione dall’attivista Gia Love.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR