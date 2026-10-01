Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Gemelli di Roma

Keystone-SDA

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Il critico d'arte e politico italiano Vittorio Sgarbi, 74 anni, resta ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma. A quanto si apprende, al momento non sarebbe previsto un bollettino medico sulle condizioni dell'ex sottosegretario alla Cultura.

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(Keystone-ATS) Vittorio Sgarbi da tempo ha problemi di salute. Lo scorso anno era già stato ricoverato al Gemelli per l’aggravarsi delle sue condizioni dovute a una sindrome depressiva che lo affliggeva e al rifiuto di alimentarsi (era stato lo stesso Sgarbi a raccontare di essere arrivato a pesare 59 chili).

Una depressione di cui lo stesso critico d’arte aveva poi parlato (“Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare. Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”, aveva spiegato in un’intervista) e da cui sembrava essersi ristabilito.

Del resto non ha mai fatto mistero dei guai, sia giudiziari che fisici. Come quando rivelò nel marzo 2021 di essere in cura per un tumore alla prostata.

Tornando ancora più indietro, dieci anni fa, era il 2016, il ricovero urgente a Modena per problemi al cuore: un’ischemia mentre era in viaggio e un intervento per un’angioplastica coronarica.

Tra le ultime apparizioni pubbliche quella dello scorso maggio a Ferrara, quando Sgarbi ha partecipato alla festa per i 150 anni del Corriere della Sera, poi a luglio, ospite a Bergamo di La Milanesiana, il festival culturale diretto dalla sorella Elisabetta, e ad agosto a Rovereto per tracciare la rotta del museo Mart di cui è presidente.