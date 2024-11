Vittoria Trump: la mappa Usa si tinge di rosso, tutti i numeri

Keystone-SDA

L'America si tinge di rosso. Donald Trump torna alla Casa Bianca con una vittoria che si profila a valanga e mette un'ipoteca sul Congresso grazie ad un successo massiccio ai quattro angoli del Paese.

3 minuti

(Keystone-ATS) Ecco tutti i numeri delle presidenziali, con i dati aggiornati alle 17.00 svizzere.

* VOTO POPOLARE E AFFLUENZA – Trump è il primo repubblicano a vincere il voto popolare negli ultimi vent’anni. Non accadeva dal 2004, quando George W. Bush ottenne 62’040’610 voti contro i 59’028’444 del candidato democratico John Kerry. Secondo le proiezioni a spoglio ancora in corso, l’ex presidente americano è al 51% del voto popolare con 71’342’200 voti, contro il 47,4% e i 66’249’505 di Kamala Harris. Nel 2020, i voti totali furono oltre 155 milioni, di cui 81’283’501 per Joe Biden e 74’223’975 per Trump.

* COLLEGIO ELETTORALE – Quando sono ancora da assegnare ufficialmente gli Stati in bilico di Arizona, Michigan e Nevada, il tycoon ha conquistato già 276 grandi elettori, contro i 223 di Kamala Harris.

* STATI – L’ex presidente Usa ha incassato sinora 27 Stati, contro i 18 della candidata democratica. Restano ancora da assegnare cinque Stati.

*CURISOSITÀ – Donald Trump vince non solo l’Ohio ma all’interno dello Stato conquista alla grande anche la contea dove si trova Springfield, la città finita suo malgrado sotto i riflettori dopo il presidente eletto e il suo vice J.D. Vanche hanno diffuso le false teorie che gli immigrati haitiani residenti “rapiscono e mangiano cani e gatti” della comunità. Ebbene qui, nella Clark County, il tycoon ha ottenuto il 64,2% contro il 34,8% di Kamala Harris.

* SENATORI E DEPUTATI – Dei 100 senatori, ad ora i repubblicani ne hanno 52, contro 42 dei democratici. Mentre alla Camera i repubblicani sono avanti con 204 deputati contro i 182 democratici (la maggioranza è di 218 su un totale di 435).

* GOVERNATORI – Delle 11 gare per eleggere i nuovi governatori di altrettanti Stati Usa i repubblicani ne hanno vinte 8, i democratici 3. Il Grand Old Party si conferma in Montana con Greg Gianforte, in Utah con Spencer Cox, in Vermont con Phil Scott. E ancora la repubblicana Kelly Armstrong vince in North Dakota, Mike Kehoe in Missouri, Mike Braun in Indiana, Patrick Morrisey in West Virginia, in New Hampshire con Kelly Ayotte. I democratici invece conquistano lo Stato di Washington con Bob Ferguson, il Delaware con Matt Meyer, e il North Carolina, dove Josh Stein sconfigge il controverso attuale governatore Mark Robinson.

* REFERENDUM SULL’ABORTO – La questione dell’aborto era sulle schede elettorali in 10 Stati. Gli elettori di sei Stati americani hanno approvato misure per proteggere o espandere i diritti all’interruzione di gravidanza, mentre in Florida c’è stato un flop del referendum per il mancato quorum e resta in vigore il divieto di aborto dopo le sei settimane. L’emendamento volto a revocare il divieto quasi totale di aborto nel Missouri, dove la maggioranza degli elettori ha sostenuto Donald Trump, sembra destinato alla vittoria.