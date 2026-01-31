Vittima Epstein, ora abbiamo poca fiducia in ministero giustizia

Keystone-SDA

"Se non state proteggendo le sopravvissute, allora chi state davvero proteggendo?".

(Keystone-ATS) E’ la domanda posta da Danielle Bensky, una delle vittime del pedofilo americano Jeffrey Epstein, sul fatto che il Dipartimento di Giustizia americano ha incluso i loro nomi nei fascicoli di Epstein appena pubblicati, nonostante precedenti rassicurazioni che non sarebbe stato fatto.

Le donne hanno infatti lamentato che i nomi di molte vittime non sono stati censurati nei fascicoli resi pubblici: “A questo punto abbiamo pochissima fiducia nel Dipartimento di Giustizia” ha detto Bensky intervistata da Erin Burnett sulla Cnn.

“Ci si prende tempo per censurare i nomi degli autori del reato e lasciamo i nomi delle persone vulnerabili completamente esposti” è stato il suo amaro commento.