Visions du Réel: Grand Prix all’argentina Clarisa Navas

Keystone-SDA

Ha preso la direzione del Sud America il Grand Prix nel concorso internazionale per lungometraggi dell'edizione 2025 di Visions du Réel, il festival del cinema documentario che si tiene a Nyon (VD).

1 minuto

(Keystone-ATS) A vincere il riconoscimento, con “The Prince of Nanawa”, è stata la regista argentina Clarisa Navas. Il film racconta le trasformazioni di Angel nell’arco di dieci anni, dall’infanzia all’età adulta, al confine tra Argentina e Paraguay, indicano gli organizzatori della kermesse vodese in una nota odierna. Per la giuria, “con sicurezza e umiltà, ‘The Prince of Nanawa’ oscilla fra finzione e realtà, opponendosi alla narrazione dominante”.

Il concorso Burning Lights è invece andato a “The Vanishing Point” dell’iraniana Bani Khoshnoudi, mentre in quello nazionale si è imposto “Les Vies d’Andrès”, del friburghese Baptiste Janon e del belga Rémi Pons. Tutte le pellicole sono state presentate in anteprima mondiale.

Per la direttrice artistica di Visions du Réel, Emilie Bujès, citata nel comunicato, i 154 film di questa edizione “sono prismi attraverso cui scoprire gesti cinematografici forti, audaci, personali e unici”. Il festival proseguirà fino a domenica sera, con la riproposizione di alcune delle produzioni premiate.