Virale tiro Trump a torneo di golf, ‘la pallina è telecomandata’

Keystone-SDA

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Donald Trump celebra l'ennesimo titolo sportivo conquistato con l'amato golf, grazie al doppio colpo nelle categorie 'Super senior' e 'Senior': ha sbancato ieri il campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, uno dei 14 della Trump Organization.

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(Keystone-ATS) Si è vantato di aver chiuso un round in 70 colpi (due sotto il par), attribuendo il successo al suo “talento naturale”, contrapponendolo alla inconsistenza dei suoi avversari.

Il post su Truth lo ha corredato con i pochi secondi di video del colpo presentato come ferale, quello inferto per spazzare via la nutrita concorrenza: il tiro è secco e la pallina, a un certo punto, vicino alla buca, sembra avere l’improvvisa frenata. Insomma, quanto basta per rilanciare sui social le accuse di pallina hi-tech, con un dispositivo telecomandato. Immagini che hanno gettato benzina sulla vexata quaestio delle sue abilità golfistiche, tra accuse di scorrettezze e affermazioni di fatto gonfiate sui risultati. La vittoria ha segnato quella che Trump ha definito la sua affermazione n.43 in un campionato di club.

Utile, a tal proposito, è il libro ‘Commander in Cheat: How Golf Explains Trump’, un titolo che usa il gioco di parole ‘Comandante in capo (in chief)’ e che nella traduzione italiana ufficiale diventa ‘Comandante dell’imbroglio (come il golf spiega Trump)’. L’autore è Rick Reilly, ex commentatore tecnico di Espn e giornalista sportivo, che ha accusato Trump di spostare con calci la pallina, di ordinare ai caddie – gli assistenti con il borsone delle mazze – di lanciare le palline degli avversari nei bunker, in un sistematico sabotaggio, e di concedersi numerosi ‘gimme’, ovvero quando un giocatore raccoglie la palla invece di imbucarla, data la brevità della distanza dalla buca. Reilly ha sostenuto anche che i caddie di un circolo avessero soprannominato Trump ‘Pelé’, come la leggenda del calcio del Brasile, proprio perché era solito calciare la palla riportandola sul fairway.

È di un anno fa circa, del resto, il video in cui un caddie fa scivolare la pallina in una zona libera per consentire al presidente di uscire dalle difficoltà di un’area sabbiosa: nel filmato Trump si dirigere verso la pallina, fingendo fosse la sua.

Una metafora, in fondo, perché declinata all’attualità un caddie sarebbe quanto mai utile per uscire dal pantano della guerra in Iran.