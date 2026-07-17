Violenti temporali provocano allagamenti e caduta di alberi

Keystone-SDA

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Ieri sera e nella notte alcune regioni della Svizzera sono state nuovamente colpite da violenti temporali. Nel solo canton Zurigo, i pompieri sono dovuti intervenire 268 volte, secondo i dati forniti dai servizi di soccorso zurighesi su X.

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(Keystone-ATS) La maggior parte degli interventi ha riguardato infiltrazioni d’acqua negli edifici e alberi caduti. Secondo SRF Meteo, fino alle 23:00 sono stati registrati oltre 26’000 fulmini e si sono abbattute piogge torrenziali a intermittenza.

È a Winterthur/Seen che le precipitazioni sono state più intense. In una sola serata è caduto circa un terzo delle precipitazioni che solitamente si registrano nell’intero mese di luglio. A Winterthur, sono caduti anche chicchi di grandine fino a 3 centimetri di diametro, ha precisato l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Nella città zurighese i pompieri sono dovuti intervenire 80 volte. Il vento ha inoltre spostato una tettoia per biciclette e ha trascinato due toilette mobili nel fiume Eulach. Presso la stazione di Winterthur/Töss un albero è caduto su una linea elettrica.

Sempre nel Canton Zurigo, a Illnau-Effretikon, il vento ha addirittura strappato via parti del tetto di una casa. Inoltre, a Horgen, a causa del maltempo, è stato necessario sfollare temporaneamente il pubblico della popolare trasmissione della SRF “Donnschtig-Jass”. Il programma ha potuto svolgersi successivamente come previsto.

Pure nei cantoni di Turgovia e Berna, le polizie hanno ricevuto segnalazioni di cantine allagate, alberi caduti sulle strade e altri oggetti che bloccavano le carreggiate.

Temporali anche in Romandia

Forti temporali anche in Romandia, dove ieri sera il Montreux Jazz Festival ha dovuto chiudere temporaneamente ed evacuare gli spazi esterni, nonché le strutture provvisorie, poco dopo le 20:00. Tutte le attività sono tuttavia riprese poco prima delle 21.30, hanno precisato gli organizzatori.

Anche in altre regioni vodesi, i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire a causa della caduta di alberi o danni a elementi quali i teli da cantiere.

Nel canton Friburgo, è stato soprattutto il vento violento a farla da padrone. A Plaffayen (FR), nella regione dello Schwarzseee, Eolo ha soffiato con raffiche fino a 108 km/h, stando a MeteoSvizzera.