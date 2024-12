Viola Amherd in visita di Stato in Portogallo

Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Viola Amherd ha incontrato oggi in Portogallo il presidente Marcelo Rebelo de Sousa e il premier Luís Montenegro. Nei due colloqui, entrambe le parti hanno sottolineato gli eccellenti rapporti fra Berna e Lisbona.

(Keystone-ATS) Secondo un comunicato del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Amherd ha messo in evidenza il grande contributo dei 260’000 cittadini portoghesi che vivono in Svizzera alla società e alla prosperità del Paese.

La comunità lusitana nella Confederazione, così come i 7300 elvetici che vivono in Portogallo, favoriscono notevolmente le relazioni fra i due Paesi, prosegue il comunicato.

A livello bilaterale, le energie rinnovabili e il settore IT sono stati menzionati come possibili ambiti in cui intensificare gli scambi. Nel ramo ricerca, la presidente della Confederazione ha confermato l’obiettivo di un’adesione rapida all’intero pacchetto Orizzonte dell’Unione europea (UE).

Parlando di sicurezza, il dialogo si è incentrato sull’Ucraina, con entrambe le parti che hanno ribadito la loro solidarietà a Kiev. Si è poi parlato anche di Medio Oriente e della caduta del regime del presidente siriano Bashar al-Assad.

Il programma di Amherd prevede una visita al Parlamento e un ricevimento organizzato dalla città di Lisbona.