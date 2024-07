Viola Amherd in viaggio a Parigi per le Olimpiadi

2 minuti

(Keystone-ATS) La presidente della Confederazione Viola Amherd assisterà ai Giochi olimpici estivi a Parigi, che prenderanno il via ufficialmente domani con la cerimonia di apertura.

La “ministra” vallesana sarà in visita nella capitale francese a partire da oggi fino a domenica 28 luglio, fa sapere in una nota il suo Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Amherd cercherà di assistere al maggior numero possibile di gare che vedranno coinvolti atlete e atleti svizzeri, precisa il comunicato. Ma il viaggio nell’Esagono consentirà alla consigliera federale di partecipare anche a diversi incontri e colloqui di alto livello con federazioni e organizzazioni sportive.

Su invito del capo di Stato francese Emmanuel Macron nonché del presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, oggi la responsabile del DDPS parteciperà al vertice “Paris Summit 2024”.

Per domani in agenda è previsto il ricevimento organizzato dal presidente della Repubblica Macron e, ovviamente, la cerimonia di inaugurazione della 33esima edizione dei Giochi Olimpici, che per la prima volta nella storia non si terrà all’interno di uno stadio, ma coinvolgerà il cuore della capitale francese, abbracciando i luoghi simbolo come la Senna e la Tour Eiffel.

Domenica 28 luglio la presidente della Confederazione ha accettato l’invito al ricevimento “Capitale Olympique” organizzato dalla Città di Losanna e dal Canton Vaud nella “Maison Suisse”, dove sarà presente anche Bach, oltre che numerosi funzionari di federazioni sportive internazionali.