Viola Amherd in Mongolia incontra presidente

(Keystone-ATS) Prima storica visita di un presidente della Confederazione in Mongolia. Viola Amherd ha incontrato oggi a Ulan Bator il suo omologo mongolo, Ukhnaagiin Khurelsukh, in occasione del 60esimo anniversario delle relazioni bilaterali.

Sono state firmate due dichiarazioni per rafforzare la collaborazione fra i due Stati e le istituzioni democratiche nel Paese asiatico.

Svizzera e Mongolia sottolineano in tal modo il loro legame e il loro impegno per la pace e la stabilità, precisa il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), diretto da Amherd, in una nota odierna, evocando una serie di aree tematiche nelle quali si opererà, come il confronto sulla democrazia e lo Stato di diritto, l’impegno nell’ambito dell’ONU e lo sviluppo economico sostenibile.

I colloqui odierni erano dedicati anche all’impegno dei due Paesi per l’ordine multilaterale. In questo contesto, secondo il DDPS Svizzera e Mongolia condividono posizioni simili su molte questioni: ad esempio, si adoperano per l’abolizione della pena di morte a livello mondiale.

Le discussioni hanno portato anche sulla situazione in materia di sicurezza nell’Asia orientale e in Europa. In vista di una pace giusta e duratura in Ucraina, la presidente della Confederazione ha illustrato l’ulteriore impegno della Svizzera dopo la Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, tenutasi a metà giugno sul Bürgenstock (NW), precisa il comunicato.

Il DDPS ricorda inoltre che l’impegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in Mongolia – tra gli altri nei settori del buongoverno, della sanità, dell’ambiente e della garanzia del reddito – termina in questa forma dopo 20 anni. La Svizzera continuerà a svolgere parte delle attività dalla sua ambasciata a Pechino.

Il programma di Amherd in Mongolia prevedeva anche incontri con il primo ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene e il presidente del parlamento Dashzegviin Amarbayasgalan nonché la visita a una mostra fotografica in occasione dell’anniversario delle relazioni bilaterali e a un progetto della DSC dedicato alla produzione responsabile di cashmere e lana di yak.

Destinazione Giappone

Il viaggio della presidente della Confederazione in Asia proseguirà in Giappone, dove sarà commemorato il 160esimo anniversario delle relazioni bilaterali. All’inizio del soggiorno, incontrerà lunedì a Shinagawa, distretto della Prefettura di Tokyo gemellato con Ginevra, rappresentanti delle autorità.

Mercoledì sono previsti colloqui con il primo ministro Fumio Kishida, la ministra degli affari esteri Yoko Kamikawa e il ministro della difesa Minoru Kihara. Sono in programma discussioni sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, sulle prospettive in Asia orientale e sulla situazione in materia di sicurezza in Europa. Giovedì 8 agosto è previsto un ricevimento da parte dell’imperatore Naruhito.