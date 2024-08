Viola Amherd in Giappone per i 160 anni delle relazioni bilaterali

(Keystone-ATS) Visita dal carattere storico per la presidente della Confederazione Viola Amherd in Giappone: in occasione del 160esimo anniversario delle relazioni bilaterali, ha incontrato oggi a Tokyo il premier giapponese Fumio Kishida e il ministro degli esteri Yoki Kamikawa.

Durante i colloqui sono stati discussi l’ulteriore sviluppo degli scambi amichevoli fra la Svizzera e il Paese asiatico, nonché l’architettura di sicurezza globale.

Da entrambe le parti è stato sottolineato l’apprezzamento reciproco e la volontà di intensificare le relazioni, ha precisato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), diretto da Amherd, in una nota odierna.

Per la Svizzera, il Giappone è un partner d’importanza centrale nel conseguimento di un ordine mondiale aperto, fondato sulle regole e stabile, ha affermato la presidente della Confederazione citata nel comunicato. Quanto alle questioni bilaterali si è discusso soprattutto di come rafforzare ulteriormente gli scambi economici e i contatti nel campo della scienza e dell’innovazione.

Il Giappone è il terzo partner commerciale più importante della Confederazione in Asia. Le relazioni economiche sono eccellenti, ma lo scambio di merci manca di dinamismo. Amherd ha sottolineato che per la Svizzera sarebbe auspicabile modernizzare l’accordo di libero scambio risalente al 2009.

Entrambe le parti hanno inoltre elogiato gli scambi e le prospettive in settori strategici quali l’energia e la sostenibilità. Le discussioni, si legge ancora nella nota, si sono poi incentrate sull’Esposizione universale del 2025 a Osaka, dove il padiglione svizzero sarà dedicato in particolare alle scienze della vita, alla protezione dell’ambiente e all’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda le questioni internazionali, il principale tema affrontato è stata l’architettura di sicurezza globale. Amherd ha ringraziato Tokyo per il suo impegno nell’ambito della conferenza sulla pace in Ucraina svoltasi a metà giugno sul Bürgenstock (NW). La presidente della Confederazione ha riaffermato la disponibilità della Svizzera di continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca di una pace giusta e durevole in Ucraina.

Fra i temi affrontati anche la situazione della penisola coreana e i provvedimenti per attenuare le tensioni. Berna fa parte della Commissione di supervisione delle nazioni neutrali sull’armistizio in Corea (NNSC), il cui compito principale consiste nel sorvegliare che venga rispettato il trattato d’armistizio del 1953.

Il programma della presidente della Confederazione in Giappone prevede inoltre un incontro con il ministro della difesa Minoru Kihara e, per domani, un’udienza dall’imperatore Naruhito. Lunedì Amherd era già stata a Shinagawa, un distretto della prefettura di Tokyo gemellato con Ginevra.

In precedenza, ha effettuato la prima visita di un presidente della Confederazione in Mongolia, un viaggio incentrato sui 60 anni di esistenza delle relazioni diplomatiche e sulle nuove prospettive di scambio fra i due Paesi, ha concluso il DDPS.