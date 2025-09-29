Vietnam: salgono a 11 le vittime del tifone Bualoi

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime del tifone Bualoi, in Vietnam, è salito a 11. Lo hanno reso noto le autorità, dopo che la tempesta ha divelto i tetti degli edifici e sradicato pali della luce e alberi.

(Keystone-ATS) Almeno nove persone sono morte quando una tromba d’aria collegata al tifone ha spazzato la provincia settentrionale di Ninh Binh nelle prime ore di stamattina, e altre due sono morte nelle province di Huế e Thanh Hộa, hanno dichiarato le autorità locali e nazionali responsabili della catastrofe. Circa 20 persone risultano disperse, hanno aggiunto.