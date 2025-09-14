Video mostrano file di mezzi verso il sud della Striscia di Gaza
Diversi video postati sui social di Gaza mostrano file di veicoli che si spostano verso il sud della Striscia. I mezzi sono carichi di persone e masserizie.
(Keystone-ATS) Lo spostamento avviene dopo i pressanti avvisi dell’esercito sui social che indicano alla popolazione di Gaza city e altre aree di evacuare verso la zona meridionale dell’enclave. Hamas, come si vede in diversi filmati pubblicati in questi giorni, sta cercando di ostacolare l’evacuazione con posti di blocco, minacce e impedendo agli sfollati di piantare le tende quando arrivano nella zona di Khan Younis.