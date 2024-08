Vicosprano (GR): scontro fra bici, 60enne all’ospedale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) A causa di uno scontro avvenuto venerdì a Vicosoprano fra due ciclisti – una donna e un bimbo – una sessantenne si è procurata diverse contusioni e un probabile trauma cranico.

Lo indica una nota odierna della polizia grigione. Il bambino, 9 anni, è uscito indenne dall’impatto.

La donna, precisa la nota, faceva parte di un gruppo di ciclisti. Mentre stava percorrendo una strada secondaria in direzione di Vicosoprano, all’altezza del campeggio Mulina a Pugnell un bambino di nove anni si è immesso sulla strada proveniente dalla destra. Nella collisione, la donna ha avuto la peggio venendo ricoverata all’ospedale di Samedan per un presunto trauma cranico. Sia la donna che il bambino indossavano in caso.