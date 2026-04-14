Vicepremier Gb vede Vance e Rubio per ricucire rapporti tesi

Keystone-SDA

Il vicepremier britannico David Lammy è volato a Washington per incontrare separatamente il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, con l'obiettivo di ricucire i rapporti tesi nella "special relationship" tra Regno Unito e Usa.

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(Keystone-ATS) Il rapporto tra i due paesi è messo alla prova dai durissimi attacchi del presidente Donald Trump contro il primo ministro Keir Starmer per il mancato o limitato sostegno di Londra nella guerra all’Iran.

I colloqui, della durata di 45 minuti ciascuno, si sono concentrati sui conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, come ha sottolineato la Bbc, secondo cui l’esecutivo laburista ha voluto sfruttare l’amicizia personale fra Lammy e Vance, che si era rafforzata la scorsa estate durante il soggiorno del vicepresidente nel Kent e in particolare nell’incontro tra i due nella residenza di Chevening.

In un post su X, Lammy ha scritto che è stato “un piacere ritrovare il mio amico JD Vance oggi a Washington dopo i suoi colloqui in Pakistan”, pubblicando una foto dei due che si stringono la mano, oltre a sottolineare la collaborazione tra Londra e Washington sui dossier del Medio Oriente e dell’Ucraina. L’amicizia tra il vicepremier e il vicepresidente, improbabile per le loro diverse posizioni politiche, era nata quando Lammy era deputato laburista all’opposizione e Vance era stato appena eletto al Senato americano fra i repubblicani.