Via libera dell’Eurocamera all’accordo sui dazi UE-USA

Keystone-SDA

Condividi

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari dell'Unione europea nel quadro dall'accordo commerciale raggiunto con gli Stati Uniti nell'estate del 2025, il cosiddetto accordo di Turnberry.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il regolamento principale, approvato con 440 sì, 151 no e 50 astensioni, elimina i dazi su tutte le merci industriali USA e stabilisce l’accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi.

Il secondo, approvato con 444 sì, 152 no e 54 astensioni, riguarda la proroga dell’esenzione dai dazi delle importazioni di astice e comprende ora anche l’astice trasformato.

Il testo approvato dal Parlamento europeo contiene anche una serie di salvaguardie volte a proteggere l’industria europea dall’instabilità proveniente da oltreoceano. Il regolamento principale sulle importazioni industriali e agroalimentari cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2029, ben dopo il termine della presidenza di Donald Trump, con una valutazione d’impatto per una possibile proroga prevista per giugno di quell’anno.

Si prevede anche la possibilità di sospendere le concessioni accordate agli USA sui prodotti in acciaio e alluminio se a fine 2026 saranno ancora soggetti a un’aliquota tariffaria superiore al 15%, in violazione dell’accordo di Turnberry: l’esecutivo europeo presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento tariffario di tali prodotti entro il primo dicembre. La Commissione potrà anche sospendere le preferenze tariffarie se gli USA non risponderanno alle preoccupazioni dell’UE in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell’Unione, che fino al 24 febbraio 2026 hanno beneficiato del massimale tariffario onnicomprensivo del 15%.

Infine, Parlamento e Consiglio hanno concordato l’istituzione di un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui le preferenze concesse agli USA comportino un aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l’industria dell’UE, compreso il settore agricolo, come ricorda un comunicato dell’Eurocamera. “La Commissione potrà avviare indagini di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo”, e presenterà una relazione trimestrale sulle variazioni dei volumi e dei valori commerciali delle esportazioni statunitensi dei beni contemplati dalla normativa.