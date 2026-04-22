Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all’Ucraina

Keystone-SDA

Il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.

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(Keystone-ATS) Il Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue – ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell’Ungheria. Lo fa sapere la presidenza di turno cipriota.

Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta, che dovrebbe concludersi domani pomeriggio, in vista dell’adozione definitiva da parte del Consiglio. “La presidenza cipriota si è adoperata senza sosta affinché l’Ue continui a sostenere con determinazione l’Ucraina e a esercitare pressioni sulla Russia”, nota il portavoce.

È stato approvato anche il 20esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, anche questo finora bloccato dal veto di Budapest.