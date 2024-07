Veterani di Obama e Clinton, sale pressing democratici anti-Biden

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Veterani delle amministrazioni Obama e Clinton, ma anche democratici eletti negli stati a rischio, donatori, star dei programmi serali americani come Stephen Colbert e opinionisti del New York Times.

Sono loro a far parte dell’informale “comitato per non leggere il presidente”, al lavoro senza sosta per spingere Joe Biden fuori dalla corsa della Casa Bianca meglio prima che dopo.

A identificare i protagonisti della fervente attività dietro le quinte per rimuovere il presidente Biden è Axios, che parla di scambio di idee e messaggi fra i democratici anti-Biden che sperano di poter usare la forza degli Obama, dei Clinton e di Nancy Pelosi per rimuovere Biden.

James Carville, l’ex stratega della campagna di Clinton, nota come Clinton e Obama stanno inviando un messaggio chiaro con la loro sparizione dopo i tweet di sostegno post-dibattito su Biden. “Il silenzio è la più forte forma di linguaggio”, ha detto Carville con Axios.

Di recente anche due ex figure di primo piano dell’amministrazione Biden – l’ex direttrice della comunicazione Kate Bedingfield e l’ex portavoce Jen Psaki – hanno suggerito che la vicepresidente Kamala Harris sarebbe una promettente alternativa, ma senza chiedere chiaramente il ritiro di Biden.