Verso un franco forte anche nel 2026

Keystone-SDA

Malgrado lo shock dei dazi statunitensi e le sue conseguenze sull'economia elvetica, secondo gli esperti interpellati dall'agenzia di stampa AWP anche nel 2026 il franco svizzero dovrebbe continuare la tendenza al rialzo degli ultimi anni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Fra gli argomenti citati a favore di questa tesi, c’è la stabilità politica, le elevate eccedenze della bilancia corrente, il basso indebitamento, un’economia forte e altamente innovativa e un’inflazione molto bassa. Grazie all’accordo raggiunto nel contenzioso doganale con Washington, Berna è riuscita anche a eliminare la minaccia di risultare meno competitiva rispetto ai Paesi vicini.

Ciò che per contro potrebbe indebolire il franco è la reintroduzione di tassi d’interesse negativi. Recentemente, i dati sull’inflazione e le incertezze sui mercati finanziari e a livello politico hanno alimentato le speculazioni a tal proposito, ma la Banca Nazionale Svizzera (BNS) le ha immediatamente smentite. I tassi d’interesse negativi hanno effetti collaterali importanti, in particolare sulla previdenza, che la BNS vuole evitare.

È probabile che il franco rimanga forte e rappresenti una sfida permanente per l’economia svizzera, orientata alle esportazioni, “soprattutto in combinazione con l’aumento dei dazi doganali”, avverte Thomas Heller, capo-economista di Frankfurter Bankgesellschaft. Questi esprime tuttavia fiducia nei confronti dell’economia svizzera, che ha dimostrato già in passato di essere in grado di far fronte a situazioni analoghe.