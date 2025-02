Verso record di lanci con cinque razzi in 24 ore

Keystone-SDA

Nella corsa allo spazio si sta materializzando un nuovo record mondiale, con il lancio di cinque razzi in meno di 24 ore, gestiti da SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab e dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.

2 minuti

(Keystone-ATS) La “maratona” è stata aperta questa mattina dalla compagnia SpaceX di Elon Musk, che da Cape Canaveral ha lanciato in orbita un nuovo lotto di satelliti della discussa costellazione Starlink.

Nel pomeriggio è stato il turno della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, che dal Texas ha fatto decollare il suo veicolo New Shepard per un volo suborbitale senza equipaggio allo scopo di simulare la gravità lunare e testare nuove tecnologie per la Luna attraverso 30 esperimenti a bordo, molti dei quali forniti dalla NASA.

Questa sera, intorno alle 21:43 ora svizzera, l’azienda statunitense Rocket Lab lancerà dalla Nuova Zelanda un razzo Electron con cinque satelliti della compagnia francese Kineis, che sta costruendo una costellazione per il tracciamento e le allerte in tempo reale in tutto il mondo.

Poco dopo la mezzanotte sarà ancora SpaceX a lanciare un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, per portare in orbita due satelliti per l’osservazione della Terra della società americana Maxar.

Il quinto e ultimo lancio, nonché il più misterioso, sarà quello programmato per domani mattina alle 4 ora svizzera dall’agenzia spaziale russa. Roscosmos dovrebbe infatti lanciare un carico sconosciuto dal suo cosmodromo di Plesetsk nel nord-ovest della Russia.